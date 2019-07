Stroomstoring treft Bathmen

Go Ahead Eag­les-ta­lent ‘Zaka’ is tot over zijn oren balver­liefd

8:09 Zakaria Eddahchouri (19) profileert zich nadrukkelijk in de seizoensvoorbereiding. Een nadere kennismaking met het exponent uit de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles. ,,Als ik aan het voetballen ben, vergeet ik alles om me heen.”