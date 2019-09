Studenten duiken samen met senioren uit Deventer in ‘het goede leven’

Het project in Keizerslanden is een samenwerking tussen het Living Lab van Windesheim en de Deventer stichting De Tijdmachine. Hoewel het voor het eerst is dat beide partijen de handen ineen slaan, is de samenwerking volgens stichtingsdirecteur Tim Trooster eigenlijk zo logisch als wat. ,,De doelstelling van het Living Lab sluit ontzettend goed aan op wat wij met De Tijdmachine ook willen, namelijk vergrijzen op eigen wijze.”

Wat is nodig

Trooster vervolgt: ,,Wij kijken naar wie iemand is, hoe zijn leven eruit heeft gezien en gebruiken dat in de Tijdmachine om erachter te komen wat iemand op dit moment belangrijk vindt en nog graag wil doen. Door de samenwerking met het Living Lab gaan we sámen met ouderen kijken naar wat er op dit moment en in de toekomst nodig is voor het goede leven of hoe we dit mogelijk kunnen maken.”

De studenten en de ouderen zijn een verbintenis met elkaar aangegaan. De komende maanden zien de zogenaamde Living Labteams elkaar bijna wekelijks. De kennismakingsbijeenkomst is net geweest. De Tijdmachine had haar jaren-zestig-woonkamer meegenomen naar wooncomplex Ludgerus, waar studenten van pakweg 18 jaar in gesprek gingen met mensen van zeventig of tachtig jaar. Trooster zag in de eerste gesprekken al prachtige contacten ontstaan, wat hem alleen maar nieuwsgierig maakt naar het vervolg.

Veelbelovend

Voor de hogeschool uit Zwolle is de samenwerking met De Tijdmachine eveneens veelbelovend, stelt Mieke Veerman, senior docent Toegepaste Gerontologie. ,,De stichting heeft een lokaal netwerk en kan soms sneller actie ondernemen op bepaalde behoeften en wensen van ouderen. Wij onderzoeken en ontwikkelen bepaalde ideeën door. De twee partijen vullen elkaar aan. In samenwerking met de stichting bereiken we meer ouderen.” Tegelijkertijd verwacht Trooster dat de kleine twintig studenten die betrokken zijn bij de samenwerking kunnen zorgen voor een verdiepingsslag van het werk van de stichting.

Festival

Voor het einde van het studiejaar staat het Festival van het Goede Leven op de agenda. Dan moet duidelijk worden wat deze vijfde editie van het Living Lab heeft opgeleverd. Tijdens eerdere edities in bijvoorbeeld Dalfsen werd een spel ontwikkeld waarmee ouderen samen dieper in gesprek konden en kon het voetpad naar de IJssel in Herxen worden vernieuwd, maar is dankzij Living Lab en de inzet van de studenten ook passende huisvesting voor senioren op de politieke agenda beland.