Studenten en ouderen onder één dak: Oma praat nu over sushi en bierspelletjes

An en Patrick ontmoeten elkaar op de gang. De begroeting is warm en hartelijk. ,,Wat gaan we vandaag doen, An? Naar jouw huis, je hebt vast wel een biertje koud staan, toch?'' An heeft altijd een biertje voor Patrick, weet hij. ,,Is goed jongen, dan kan jij mooi voor mij een advocaatje in doen. Met een flinke dot slagroom'', zegt ze met een knipoog.

An is An Bonte. Ze is 81 lentes jong, fan van The Beatles èn Nick & Simon. De Diepenveense woont twee jaar in verpleeghuis Humanitas in Deventer. Haar buurjongen Patrick is Patrick Stoffer, 29 jaar oud. Hij studeert facility management aan Saxion Hogeschool.

In woon- en zorgcentrum Humanitas in de Deventer wijk Keizerslanden wonen al een aantal jaren studenten tussen ouderen. Een idee van directeur Gea Sijpkes van Humanitas, dat enkele jaren geleden uit nood geboren werd, omdat een aantal kamers langdurig leeg stond. Om te overleven als zelfstandig huis met 150 bewoners en tien miljoen euro jaaromzet, moest er een duidelijk profiel worden gekozen. Ze zette haar geld in op het welzijn van de bewoners en besloot studenten gratis te laten wonen, in ruil voor dagelijkse interactie met de ouderen.

An Bonte en Patrick Stoffer wonen naast elkaar bij Humanitas.

Quote Ik dacht dat ik heel erg moest wennen toen ik hier moest gaan wonen, maar dat was niet zo. Ik voelde mij vrijwel vanaf dag één thuis. En dat komt door jongens als Patrick.'' An Bonte De cliëntenraad, met An als vooraanstaand lid voorop, keek vreemd op. ,,Ze vreesden seks, drugs en rock 'n roll, maar waren gelukkig bereid het te proberen'', zegt Sijpkes. Haar idee bleek een gouden greep. Het bijzondere initiatief slaat niet alleen aan in haar eigen verpleeghuis, Sijpkes trekt wereldwijde belangstelling voor deze vorm van ouderenzorg. Een bericht van Humanitas op sociale media werd bekeken door tientallen miljoenen mensen. Het leverde de 57-jarige zorgdirecteur interviews op in buitenlandse bladen, congresuitnodigingen en bezoeken van organisaties uit 30 landen. Vorige week stond nog een delegatie uit China op de stoep aan de Radboudlaan 1. Om een film te maken over 'het gezelligste huis van Deventer'. Want dat is wat Sijpkes voor ogen heeft, Humanitas als een rijke woonomgeving voor de bewoners met verpleeghuiszorg, voor de tien tijdelijke gasten van het zorghotel en voor de woonstudenten.

Gastvrouw

An en Patrick zijn inmiddels bij het appartement van An aangekomen. Haar woonruimte grenst aan de kamers van het zorghotel. Hier worden mensen voor korte of langere tijd opgevangen om te herstellen. An treedt graag op als gastvrouw. ,,Weet je, als je zelf iets geeft of je openstelt, komt dat vanzelf terug. Ik vind het leuk om iemand even op de koffie te vragen, het is voor mij geen moeite'', vertelt An terwijl Patrick haar het beloofde advocaatje inschenkt. Met slagroom. ,,Ik dacht dat ik heel erg moest wennen toen ik hier moest gaan wonen, maar dat was niet zo. Ik voelde mij vrijwel vanaf dag één thuis. En dat komt door jongens als Patrick.'' An doet graag een beroep op haar buurjongen; haar vier kinderen wonen niet in de buurt. ,,We gaan vaak samen op pad, even naar buiten, een boodschapje doen of naar het park. En ik ga ook meestal mee naar de arts met An'', vertelt Patrick. ,,Twee weten er altijd meer dan één. We maken er vaak ook een uitstapje van. Zet ik An in de rolstoel en dan scheuren we door de gangen van het ziekenhuis, op zoek naar een knappe dokter'', lacht Patrick.

An: ,,Nu je het daar toch over hebt: ik moet binnenkort weer naar het ziekenhuis. Naar de neuroloog.'' Patrick noteert de afspraak en gaat op zoek naar een cassettebandje van The Beatles.

Vertrouwen

Studenten als Patrick wonen voor nop in het Deventer zorgcentrum. Daar staat tegenover dat ze minimaal 30 uur in de maand moeten besteden aan hun oudere buren. ,,En die uren tellen we echt niet hoor. Dat is een kwestie van vertrouwen. Je moet gewoon laten zien dat je een goede buur bent'', licht Peter Daniëls toe. Hij is officieel woonzorgbegeleider, maar noemt zichzelf liever 'medewerker van het gewone leven'. ,,We zijn een echt volkshuis. We proberen zoveel mogelijk onze openbare ruimten te delen. Willen onderdeel van de buurt zijn. Dus komt de koorvereniging hier bijvoorbeeld oefenen. Er wordt ook een ruimte verhuurd aan iemand die tatoos verwijdert. Er kan veel, zo niet alles. Laatst nog heeft een van de studenten overal ballonnen opgehangen onder het motto: doe eens iets anders. Iedereen vroeg zich af wat het betekende, wat de bedoeling ervan was. Maar die was er helemaal niet.''

Daniëls vangt ook het buitenlandse bezoek op, hij heeft er inmiddels een dagtaak aan. ,,Eerst waren de bezoekjes uit pure nieuwsgierigheid naar de woonstudenten. Daarna wilden zorginstellingen uit binnen- en buitenland van ons weten hoe het echt in elkaar steekt. We hebben gasten gehad uit Zweden, Noorwegen, maar ook uit Hongkong en Australië. En wat we nu zien is dat organisaties bereid zijn het concept te voelen, te ervaren. Er ontstaat steeds meer diepgang.''

Serieuze interesse is er nu uit Amerika en China. De Amerikanen hebben Gea Sijpkes gevraagd een lezing te geven, met als insteek het Deventer woonzorgproject te kopiëren. De in Wapenveld woonachtige Sijpkes legt uit: ,,In Amerika doen zich grote problemen voor op campussen bij de universiteiten. Hier leven vele duizenden studenten bij elkaar. De groep is te homogeen en instabiel. De eenzaamheid onder jongeren is er groot, er komt veel zelfdoding voor. Wat ik die Amerikanen heb voorgesteld, is om het idee om te draaien. Laat een oudere in een studentenhuis wonen. Waardoor er altijd een luisterend oor is voor de jongere student. De aandacht van de oudere bewoner voelt als een warm bad.''

Lees onder de foto verder

Humanitas in Deventer.

De belangstelling vanuit het buitenland dwingt Sijpkes om steeds weer opnieuw naar haar eigen organisatie te kijken, zegt ze. Mooie bijvangst: het zorgt voor nieuwe gedachten. ,,Een huis vol ouderen betekent vertraging. Alles gaat hier ietsje langzamer dan in de rest van de samenleving. Dat kun je ook als een kwaliteit zien. Jonge mensen met een beperking hebben moeite zich staande te houden in de wereld vol prikkels en snelheid. Vier jongeren wonen hier nu inmiddels, in een flatje van de woningcorporatie. Ze mogen bij ons aankloppen voor sociale ondersteuning. Een soort aanleunproject maar dan anders. Het gaat geweldig.''

Quote Oma heeft nu haar eigen verhaal, ze hoeft niet te wachten tot haar kleinkind eindelijk eens langskomt om zijn rapport te laten zien.'' Gea Sijpkes Samen met Dirk Metselaar, manager Vastgoed & Voorzieningen, schrijft Sijpkes momenteel een opleidingsplan in opdracht van een groot bouwbedrijf in China. De Chinezen willen eenzelfde vorm van ouderenzorg opzetten in een nog te bouwen stad. Metselaar reisde al naar Peking en halverwege dit jaar vliegt een aantal werknemers naar China voor een scholing van de Chinese staf van 75 man. ,,In China kennen ze nauwelijks ouderenzorg. Het project woonstudenten bijvoorbeeld kunnen we niet één op één kopiëren. Het moet worden aangepast aan de cultuur daar'', vertelt Deventenaar Dirk Metselaar. Om zoveel mogelijk input te krijgen, heeft hij samen met Sijpkes een informatiebijeenkomst gehouden voor de medewerkers. ,,En natuurlijk hebben we toen Chinees eten laten aanrukken'', lacht Sijpkes.

De woonstudenten houden ondertussen zichzelf in stand. ,,We zijn begonnen met één student, inmiddels zijn het er zes. Als er een vertrekt, plaatsen de anderen een oproep op Facebook en krijg ik een voordracht'', zegt Sijpkes terwijl ze op haar iPad de oproep laat zien. ,,Ze brengen zoveel leven in de brouwerij, brengen de buitenwereld bij ons binnen. Oma heeft nu haar eigen verhaal, ze hoeft niet te wachten tot haar kleinkind eindelijk eens langskomt om zijn rapport te laten zien. Het gesprek tussen ouderen ging altijd over pijntjes. Of over dochters die niet komen, over wat ze verloren zijn. Nu praat oma over studentenspelletjes als bierpong of over de sushi-avond waar ze onlangs een glaasje rijstwijn heeft gedronken.''

Jeannette ter Stal en Anneloes Olthof kletsen even bij.

Nagels

,,Of ze laat haar mooi gelakte nagels zien'', roept de 74-jarige Jeannette ter Stal uit, die een jaar in het zorghuis woont. ,,Moet je nu eens kijken, hoe mooi ze dat weer heeft gedaan, de lieverd'', zegt ze terwijl ze haar vingers trots laat zien. Die lieverd is Anneloes Olthof (26), student sociaal pedagogische hulpverlening aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Anneloes en Jeannette tutten en teuten wat af. ,,Heerlijk vinden we dat. Zij checkt mijn make-up en ik die van haar voordat we de deur uit gaan'', vertelt Anneloes. Ze lakt de nagels van Jeannette, omdat die door de chemo erg beschadigd zijn. ,,Dat is zo'n naar gezicht. Toen dacht ik, volgens mij heb ik nog wel ergens een mooi lakje staan. En zo is het gekomen. We zijn zo blij met elkaar.''

De vriendschap, het samen zijn en het samen zorgen was precies wat Gea Sijpkes destijds voor ogen stond. Haar droom is om meer voor de wijk te gaan betekenen. ,,Buurtbewoners biljarten bij ons, er mogen kruiden in de tuin worden geplukt. We zijn de sociale ruggengraat van deze wijk geworden''