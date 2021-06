Studenten in Deventer zijn klaar met slechte service verhuurder: 'Bij mij is de grens bereikt’

Muren die afbrokkelen, een intercom die het twee maanden niet doet en niet gerepareerd wordt, en een energierekening waarop 40 euro aan extra administratiekosten wordt gerekend. Jongeren die in Deventer bij studentenhuisvester DUWO een kamer huren, klagen over de in hun ogen slechte service van de verhuurder. ,,De meeste studenten laten het waaien, maar bij mij is de grens bereikt.”

Marco Harps is niet alleen student die in het complex aan de Bruynsteeg in Deventer een kamer huurt van stichting DUWO, hij is ook gemeenteraadslid in Deventer voor de PvdA en denkt daardoor wat mondiger te zijn dan de meeste andere studenten. ,,De studententijd is de drukste tijd van je leven, dan heb je vaak geen zin om constant overal achteraan te bellen. Vaak lossen we het zelf op, maar eigenlijk is het natuurlijk wel aan de verhuurder om woonproblemen op te lossen.”

De afbrokkelende muur in zijn kamer van 15 vierkante meter wil Harps nu ook maar zelf gaan repareren. Een aannemer die namens DUWO kwam kijken, zou volgens Harps gezegd hebben dat er voor dit soort zaken geen budget is. ,,Dat is ook al niet prettig aan DUWO. Wij kunnen nooit rechtstreeks contact met ze hebben. Het gaat altijd via tussenpersonen, de beheerder of een aannemer.”

Coronatijd

De druppel voor Harps (27) was de kapotte intercom, waar twee maanden niks aan gedaan werd. Een studentencomplex aan de Tibbensteeg verderop woont Jeroen, die niet met achternaam genoemd wil worden, maar zich ook ergert aan de slechte bereikbaarheid, het lange wachten op onderhoud en de hoge administratiekosten. ,,Ik hoor wel eens dat mensen die veel klagen, overgeslagen worden bij onderhoud.”

Jeroen vindt het vooral lastig dat hij geen mogelijkheid ziet om een individueel gesprek aan te vragen bij DUWO. ,,Ik heb bijvoorbeeld vragen over de tuinkosten waaraan iedereen moet meebetalen, ook als je niet aan de tuin woont. Daarvoor komt misschien twee keer per jaar een mannetje langs. Dan vraag je je af of dat wel in verhouding is. Net als die administratiekosten van 40 euro elk jaar weer. Hoeveel studenten wonen er via DUWO? Meer dan 30.000? Dan halen ze daar een aardige smak geld mee binnen en het is niet te controleren of dat klopt.”

Wettelijk vastgesteld

Vestigingsdirecteur Christien Willems van DUWO Midden-Nederland kan zich bij sommige klachten wel wat voorstellen. ,,Bij die kapotte intercom hebben we het druktoetsenpaneel vervangen, maar dat bleek niet voldoende. Het hele systeem moet nu vernieuwd worden en dat duurt wat langer’’, zegt Willems. ,,Die administratiekosten bij de energienota zijn een wettelijk vastgesteld bedrag. Dat mogen we vragen. Misschien viel het dit jaar op omdat de energiekosten hoger waren en dan gaan studenten de rekening beter bestuderen en dan valt dat pas op. Maar dit gebeurt al jaren.”

Betere communicatie

Wel erkent Willems dat het in de communicatie naar de studenten toe vaak beter kan. ,,Dan hebben meerdere studenten hetzelfde probleem gemeld en dan koppelen wij dat terug naar de eerste melder, niet naar iedereen. Dan hoort niet iedereen dat er al aan gewerkt wordt. Dat loopt soms langs elkaar heen.”

Volgens Willems wordt het na coronatijd allemaal een stuk beter, omdat studenten dan weer terecht kunnen in de DUWO-ruimte die in het schoolgebouw van Saxion. Ook is er nu een speciale DUWO-app in de maak waarop alle studenten op de hoogte gebracht worden van problemen en wat daar aan gedaan wordt. ,,Dat kan een hoop misverstanden uit de weg ruimen”, zegt Willems. ,,En tot die tijd: trek de beheerder aan het jasje, die heeft ook alles in beeld.”

