Studenten niet blij met hun verhuurder DUWO, die belooft beterschap in communicatie

Marco Harps is niet alleen student die in het complex aan de Bruynsteeg in Deventer een kamer huurt van stichting DUWO, hij is ook gemeenteraadslid in Deventer voor de PvdA en denkt daardoor wat mondiger te zijn dan de meeste andere studenten. ,,De studententijd is de drukste tijd van je leven, dan heb je vaak geen zin om constant overal achteraan te bellen. Vaak lossen ze het zelf op, maar eigenlijk is het natuurlijk wel aan de verhuurder om woonproblemen op te lossen.”