Studenten Saxion organiseren ALS-benefietwedstrijd in Gorssel na overlijden van vader

Deventer project om taboe rond seksuele geaardheid LHBTI’ers te doorbreken

18:00 Praten over de seksuele geaardheid is in diverse etnische groepen vaak nog een taboe. Dit geldt in het bijzonder voor LHBTI’ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of interseksuele mensen). Het Centrum voor Diversiteit en Samenleving (CDS) en diverse andere maatschappelijke partijen willen samen dit taboe in Deventer doorbreken met het project ‘Het Uitbreken: in de kast – uit de kast’. Dat begint vrijdagavond met een themabijeenkomst in het stadhuis.