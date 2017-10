Sau­cij­zen­brood­je oorzaak van keukenbrand in Wilp

13:33 Een saucijzenbroodje dat net wat te lang in de magnetron lag, heeft voor veel schade gezorgd in Wilp. Er ontstond brand in de keuken en de brandweer moest uitrukken om het vuur te blussen. Bij de brand raakte niemand gewond.