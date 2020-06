Studenten snuffelen in nieuwe geurlab aan lucht van vieze fabriek

Om de beurt lopen de vijf panelleden naar voren. Geconcentreerd steken ze hun neus in een roestvrijstalen bekertje. ‘Ruik ik iets of ruik ik niets’, dat is de vraag die ze vervolgens op een scherm eronder moeten beantwoorden. In de naastgelegen ruimte staan machines die de lucht in wisselende verdunningen toevoeren naar de bekers. De lucht is kort daarvoor opgevangen uit de schoorsteen van een fabriek waarvan omwonenden klagen dat die stinkt.