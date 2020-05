Studenten zien van dichtbij hoe coronavirus hard toeslaat in zorgcentrum: 'Ik was er kapot van’

't Is een prachtig concept. Laat studenten wonen in een zorgcentrum tussen de oudere bewoners in, en laat ze meedraaien met sociale activiteiten. Humanitas in Deventer doet het al jaren. De zes woonstudenten doen minimaal dertig uur vrijwilligerswerk in de maand. Ook in Huis Assendorp in Zwolle woont jong en oud door elkaar en wordt er gezellig samen geborreld en gekookt.