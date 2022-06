Studeren met behoud van uitkering; wie in de bouw wil werken kan dat doen in Deventer

De nood is hoog in de bouwwereld in Oost-Nederland. Op dit moment zijn er honderd vacatures, aldus het UWV. Gezien de ontwikkelingen in de sector is de verwachting dat het aantal openstaande banen verder toeneemt. Zo worden huizen verduurzaamd en is er het doel om in heel het land binnen tien jaar een miljoen huizen te bouwen.