Studie roept op tot verbreding Van Oldenielstraat in Deventer

video Twello viert feestje met Wil­lem-Alexan­der bij aftrap Koningsspe­len

10:44 Basisschoolkinderen in Nederlanden laten zich vandaag van hun sportiefste kant zien met de jaarlijkse Koningsspelen. Eerst een gezond ontbijt op school en dan sporten. Koning Willem Alexander is op bredeschool De Fliert in Twello en opent daar de Koningsspelen officieel.