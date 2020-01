Stuntelen in Parkinsonkoor

Als haar benen mee willen werken en Petra (68) en haar man Albert (70) hebben er zin in, dan walsen ze gerust heel de kamer rond. Muziek speelt een grote rol in het leven van het echtpaar. Met name Petra is er dol op. ,,Thuis werd vroeger veel gezongen'', vertelt ze blijmoedig. ,,Tijdens de afwas in de keuken. En op school, in de klas mocht ik altijd voorzingen. Ook heb ik nog piano- en orgellessen gehad.''