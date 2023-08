Stuur allemaal een kaartje naar Jack: Deventer wil Canadese bevrijder feliciteren voor 100-ste verjaardag

met video Vier dagen werken, vijf dagen betaald in Twente? ‘Heb dat artikel meteen naar m’n leidingge­ven­de gestuurd!’

Het Enschedese softwarebedrijf Ecare gaat over naar een vierdaagse werkweek, terwijl de 115 werknemers hun op vijf werkdagen gebaseerde salaris blijven houden. Vier dagen werken is volgens de directie goed voor de mentale gesteldheid van het personeel. Gerben Kuitert peilde op straat in Enschede of dat inderdaad een goed idee is.