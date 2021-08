Succesvol vastgoedman Maré Elizen (74) onverwacht overleden: hij was boerenslim én charmant

1947 - 2021Maré Elizen, de bekende vastgoedman uit Twello, is op 74-jarige leeftijd overleden. Begonnen met een textielwinkeltje in Bathmen groeide Elizen uit tot één van de grootste particuliere vastgoedbeleggers van Nederland, met bezit in Deventer, Apeldoorn, Zwolle en ver daarbuiten. ,,Elizen keek verder dan alleen zijn vastgoed, wilde dat het de hele omgeving goed ging.”

Elizen werd nadat hij was getroffen door een hersenbloeding verzorgd in de particuliere woonzorgvoorziening Nieuw Rollecate in Deventer. Zijn overlijden, zaterdag was toch nog plotseling. Door zijn ziekte kon hij zich niet meer met de bedrijfsvoering bezighouden, maar desondanks bleef hij geïnteresseerd in de gang van zaken.

Quote Toen V&D omviel, zette Elizen alles op alles om zo snel mogelijk nieuwe, goede huurders te vinden Peter Brouwer , binnenstadsmanager Deventer

Vanuit het voormalige gemeentehuis in Twello, een rijksmonument, runt de Elizen Vastgoed Groep haar imposante vastgoedportefeuille. Met bezit tot in bijvoorbeeld Maastricht, Arnhem, Amersfoort of Utrecht. Geboren op 16 mei 1947 in Twello was Elizen met de Stedendriehoek - en dan met name de Deventer binnenstad - misschien nog wel het meest begaan. In die regio begon het ook allemaal.

Overmars

Als jonge twintiger begon hij in Bathmen een textielwinkeltje, dat uitgroeide tot een keten. Gaandeweg ging Elizen investeren in vastgoed. Zijn vrouw Paulien was een belangrijke steun en toeverlaat bij de opbouw van zijn bedrijf. Dat kreeg een kleine twintig jaar geleden nog meer bekendheid toen Elizen in het vastgoed samen ging werken met oud-voetballer Marc Overmars. De voormalig international is de huidig technisch directeur van Ajax en was eerder speler en technisch manager bij GA Eagles.