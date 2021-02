Sunay waakt in Deventer over tientallen bestelde trouwjurken: ‘Ik kreeg huilende bruiden aan de lijn’

The Lemon Tree uit Deventer wint Horecava-bezorg­prijs en gaat samenwer­king met Librije aan

13:14 Restaurant The Lemon Tree uit Deventer is ‘Hollands Best Delivery 2021'. En dat terwijl het restaurant in normale tijden niet eens bezorgt. Valentijn Bergers en zijn team pakken de jury in met hun presentatie van The Grand 25: 25 gerechtjes met de smaken van het restaurant in een doos. En daarmee is Bergers niet klaar: ,,We bestaan 14 februari twee jaar. We maken een speciale maaltijdbox samen met de Librije. Hoe gaaf is dat?”