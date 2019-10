Sunweb werkt vanuit Deventer aan nieuwe wielersuccessen

Update Groot biblio­theek-be­drijf vestigt zich in Deventer

2 oktober Rijnbrink, het facilitaire bedrijf voor de openbare bibliotheken in de provincies Overijssel en Gelderland, vestigt zich aan de Hunneperkade 70 in Deventer. Het wil naast dit bestaande pand een een nieuw gebouw neerzetten. Rijnbrink opereert nu nog vanuit Nijverdal en Arnhem. Vanaf 9 december werken 130 van de 180 medewerkers in Deventer, de rest volgt later.