Supermarkt bij winkelcentrum in Deventer kort ontruimd na rook in magazijn: geen brand gevonden

GA Eag­les-aan­winst José Fontán wil in de voetsporen treden van Iñigo Córdoba: ‘Hoop dat ze over een jaar ook zo over mij praten’

José Fontán (22) is na Iñigo Córdoba en Marc Cardona de derde Spanjaard in nog geen jaar die zich bij Go Ahead Eagles meldt. Dat doet de huurling van Celta de Vigo met de nodige bagage. Zo speelde de centrale verdediger al tegen Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suárez en Karim Benzema. ,,Ik hoop dat ze in Deventer over een jaar ook vol lof over mij praten.”

24 juni