Supporter van Go Ahead is fotograaf in een leeg stadion: ‘De beleving is nul’

De Hip in Deventer blijft leeg: gemis populair Top 2000-café is enorm

26 december Bij café De Hip in Deventer is het stil. Normaal staat alles daar een week lang in het teken van de Top 2000. Nu zijn er geen bijzondere optredens van Deventer muzikanten. Gezamenlijk luisteren naar oude klassiekers onder het genot van een koud biertje zit ook er niet in vanwege corona. ,,We hebben even overwogen om een livestream te doen.’’