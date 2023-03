Supporters GA Eagles willen zondag demonstreren tegen verbod in Leeuwarden: ‘Laten ons niet buitenspel zetten’

Sfeerteam Active DieHards Deventer (ADHD) laat in een bericht op social media (zie onderaan dit artikel) weten dat er een bus is gecharterd waarmee zondag naar Friesland wordt afgereisd om te protesteren tegen het besluit.

,,We zijn dan misschien niet welkom in het stadion van Cambuur, maar we laten ons niet zomaar buitenspel zetten. Daarom reizen wij zondag alsnog af naar Friesland, waar een demonstratie zal plaatsvinden op een door de gemeente aangewezen plaats rond het stadion. We willen met zoveel mogelijk Eagles-supporters naar Leeuwarden om onze ploeg alsnog te steunen, ondanks het bizarre besluit van de burgemeester.”

De gemeente Leeuwarden zegt dat er inderdaad een verzoek vanuit Deventer is binnengekomen om te mogen demonstreren. Dat verzoek is behandeling, laat een woordvoerder weten.

Geen begrip voor besluit gemeente Leeuwarden

Algemeen directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead Eagles liet eerder weten niets van het besluit te snappen: ,,Uiteraard zijn we hier totaal niet blij mee. We zijn inmiddels dan ook uitvoerig in overleg met de KNVB, aangezien wij als club vinden dat het door de gemeente Leeuwarden genomen besluit totaal niet past niet bij de manier waarop we met wedstrijden in het betaalde voetbal zouden moeten omgaan.”