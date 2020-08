Supporters Go Ahead Eagles blij na gecompliceerd stadionbezoek, club tevreden

Het was vijf maanden geleden ondenkbaar dat supporters na een tegenvallend gelijkspel zonder noemenswaardige kansen breeduit lachend het stadion verlieten, maar zondagmiddag was dat wel het geval. Dat het testduel tussen Go Ahead Eagles en Telstar in een bloedeloze 0-0 eindigde, mocht bij veel supporters de pret niet drukken.

Sfeer beduidend anders

Zo stapte Henk Kleinjan met een goed gevoel zijn auto in om naar huis in Hardenberg te rijden. ,,Natuurlijk, de sfeer was beduidend anders dan normaal, maar ik had echt zin om weer naar het stadion te gaan.’’

Fijn mensen weer te zien

Voor supporters was het stadionbezoek een stuk gecompliceerder dan normaal. Bezoekers moesten zich vooraf aanmelden, in tijdsblokken het stadion betreden en waren verplicht een mondkapje te dragen wanneer ze zich door het stadion bewogen. Het deed Sylvia Mientjes niets. Ze moest wachten om het stadion te verlaten totdat haar vak aan de beurt was. ,,Ik vond het fantastisch. Dit is mijn tweede thuis. Ik vond het leuk de nieuwe spelers te zien, fijn om mensen te spreken die je maanden niet hebt gesproken.’’

Ook de club zelf kijkt tevreden terug op de eerste wedstrijd in De Adelaarshorst sinds vijf maanden. ,,Natuurlijk, er zijn verbeterpunten. Zoals de vakken betreden en verlaten. En het was jammer dat mensen zich op het laatste moment nog afmelden’’, zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop.

Zingen mag mét mondkapje

Go Ahead Eagles koos bewust voor de verplichting van een mondkapje. ,,Wellicht betuttelend, maar iedereen hield zich daar keurig aan.’’ Het viel hem ook op dat er vooral op het einde van de wedstrijd gezongen werd, iets dat premier Mark Rutte juist ontmoedigde. ,,Als supporters tijdens het zingen een mondkapje op hebben, is het prima. Dat hebben we niet gecommuniceerd, maar maakt wel onderdeel uit van het grote plan.’’