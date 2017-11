SUS-team is welkom maar nu het geld nog

Deventerse is slachtoffer van 'player' of 'men­sen­han­de­laar'

31 oktober Hij is misschien een player en een gladjakker, maar daarmee kun je hem nog niet betitelen als de 'doorsnee'-mensenhandelaar die vrouwen uit Oost-Europa haalt. Sterker nog: het is de vraag of Mathias J. wel iets strafbaars heeft gedaan, in zijn relatie met een Deventerse vrouw.