Susan (34) runt al tien jaar haar paaldansstudio: 'Nog steeds vinden sommigen het ordinair'

indebuurt.nlZe stopte op haar vijftiende met haar grote passie acrogym, maar inmiddels runt Susan de Jong (34) al tien jaar haar eigen paaldansstudio Firelily. “Het imago van paaldansen is al beter dan toen, maar we zijn er nog niet.”

Wie eens goed naar binnen tuurt aan de Zutphenseweg 55 die valt het op: er bevindt zich een dansstudio. Niet zomaar eentje. Bij Studio Firelily zie je zes grote danspalen en gekleurde doeken aan het plafond. Aan de kant staan pumps in verschillende kleuren en er hangen grote spiegels aan de wand. Susan viert er haar jubileum als paaldansinstructrice en eigenaar van de studio.

Mentaal sterker

Als kind deed Susan aan acrogym. “Op mijn vijftiende stopte ik daarmee, het is net zo’n leeftijd dat je geïnteresseerd bent in andere dingen.” Toch kriebelde het haar om het enkele jaren later weer op te pakken. “Ik studeerde aan de Kunstacademie in Enschede en het leek me leuk om weer met een sport te beginnen. Zo kwam ik terecht bij een proefles paaldansen.”

Al snel zag ze dat het wel aan haar besteed was. “Die lenigheid en kracht die je nodig hebt voor acrogym is ook belangrijk voor paaldansen. Daarbij was ik in die tijd nog best onzeker en het paaldansen maakte me meer lichaamsbewust, ik werd er mentaal ook sterker van.”

Van proefles naar instructeur

Het ging Susan zelfs zo goed af, dat ze zich ontpopte als instructeur. “Als iemand aan de paal naast me hulp nodig had, dan was ik altijd degene die dat deed”, vertelt ze. “Er werd me na verloop van tijd gevraagd om eens les te geven.”

Lees verder onder de foto’s.

Dat smaakte naar meer. “Ik besloot voor mezelf te beginnen. In Enschede en Arnhem waren er al paaldansstudio’s, maar in Apeldoorn en Deventer nog niet. Daarom besloot ik in Deventer mijn eigen studio te openen.” Of Deventenaren daar zelf ook op zaten te wachten, dat was nog maar de vraag. “Het heeft even geduurd voordat er interesse in was. Toen ik bijvoorbeeld ging flyeren op straat, kreeg ik veel reacties over hoe ordinair de sport is.”

Sexy pole les

Niets is minder waar, weet Susan. “Paaldansen is echt een krachtsport waarbij je bijna al je spieren aanspreekt. Je buik, benen en armspieren worden in één dansbeweging getraind. We hebben wel hakken in de studio staan, maar die zijn speciaal voor de ‘sexy pole les’. Die mogen niet gedragen worden tijdens de reguliere lessen, dan dragen we gewoon sportkleding. Ook kinderen vinden paaldansen erg leuk om te doen, we hebben verschillende groepen junioren die bij ons trainen.”

Om meer aandacht te krijgen voor haar sport, ging ze letterlijk de straat op. “Tijdens de Deventer Dans Dagen zette ik een paal midden op de Brink om mensen te laten zien wat paaldansen inhoudt. Je zag dat vrouwen wel geïnteresseerd waren, maar niet goed durfden.”

Studio Firelily

Toch wierpen haar acties vruchten af. “Het ledenaantal is in de loop van de jaren gestegen van twintig naar zo’n 150. Dat zijn dansers in alle soorten en maten, van vrouwen en mannen tot kinderen. Oók mensen met een maatje meer kunnen prima beginnen met paaldansen.” Zelf danst ze gezellig mee. “Ik hang zo’n 19 uur per week in de paal.” Ook landelijk gezien neemt de populariteit van paaldansen toe. “Inmiddels is het een officieel erkende sport, is er een speciale bond en worden er wedstrijden georganiseerd, zelf organiseer ik ook geregeld een wedstrijd.”

Het gaat zelfs zo goed met het groeiende ledenaantal, dat het pand van Studio Firelily inmiddels te klein wordt. “We hebben nu zes palen waardoor ik maximaal vijftien mensen per keer kan lesgeven, het liefst breid ik dit nog uit in een nieuw pand in dit deel van Deventer.” Eerst viert Susan het tienjarig jubileum van haar dansstudio. “Tussen maart en juni komen er verschillende leuke acties.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Deventer. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!