Suzanne wil met bh-Qup vanuit Deventer de wereld veroveren

Reguliere, mooie lingerie, kleurig en veelzijdig, trekt ze uit haar tas als voorbeeld. ,,Vooral geen dure speciale bh’s.’’ In de een zit een Qup vastgezet. In de ander schuift ze een losse Qup. Lichtgewicht schuimen vormpjes in de vorm van een borst die de cup van de bh precies opvullen. ,,Het kan met een steekje. Of een magneetje. Of in een prothese-bh, dat kan natuurlijk ook nog altijd.’’