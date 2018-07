SV Schalkhaar rouwt om dood oud-speler

Tijdens het zwemmen in het kanaal kwam Rahimi opeens niet meer boven water. Zijn vrienden sloegen daarop alarm. Vermoedelijk is de jongen, die wel kon zwemmen, meegezogen door een vrachtschip. De brandweer zette duikers en een sonarboot in en vond de jongen vrij snel. Hij is in kritieke toestand per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen, waar hij enige tijd later overleed.