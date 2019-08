Svpo Deventer moet dit eerste schooljaar bewijzen dat anders ook beter is

De School voor persoonlijk onderwijs (Svpo) Deventer is na de zomervakantie met vijf bijna volle klassen uit de startblokken gekomen. Het is samen met Hengelo en Hoorn de jongste van inmiddels acht vestigingen verspreid over het land. In Deventer is de nieuwe middelbare school tijdelijk gehuisvest in het voormalige Carinovapand aan de Zwolseweg.