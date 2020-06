Synagoge Deventer wordt nu mogelijk een bijzondere fietsenwinkel

Gebroken glas veroor­zaakt bosbrandje bij Lettele: brandweer smoort brand in de kiem

10:03 Een kleine bosbrand op landgoed Oostermaet vlak bij Lettele is zaterdagochtend in de kiem gesmoord door de brandweer van Bathmen. Een kleine 20 vierkante meter natuur is verbrand. Waarschijnlijk is gebroken glas de oorzaak: zonlicht en het vergrootglaseffect deden de rest.