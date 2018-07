Synagogerel leidt tot vertrek van joodse gemeente

Deventer verliest zijn joodse gemeente. Dat is de uitkomst van maanden getouwtrek om het gebruik van de Grote Synagoge in de Deventer binnenstad. De joodse gemeente vertrekt naar Raalte.

De Deventer horecabaas Ayhan Sahin en de Zwolse vastgoedondernemer Carlus Lenferink hebben joodse gemeente Beth Shoshanna laten weten dat ze per 1 augustus vertrokken moeten zijn.

Voorman Tom Fürstenberg van Beth Shoshanna is verdrietig over het gedwongen vertrek. Hij laat zich niet uit over het kamp-Sahin, omdat ze geheimhouding hebben afgesproken. Hij is vooral teleurgesteld in de gemeente Deventer. Vorige week bleek nog dat Deventer niet meewerkt aan het plan van Sahin voor een foodhal in de synagoge. Dat noemde Fürstenberg toen nog goed nieuws, maar het is te weinig en te laat. ,,Ze hadden in de jaren hiervoor veel meer kunnen doen, zodat het niet zover gekomen zou zijn.’’

De kleine joodse gemeente in Deventer krabbelde juist weer op nadat ze de synagoge de afgelopen jaren konden huren van de vorige eigenaar. Fürstenberg merkt fijntjes op dat ze in Raalte de Deventer joodse gemeente wél met open armen ontvangen. Komende week verhuizen ze ‘met pijn in het hart’ de Torah-rol, heilige ark en gebedsboeken.

Huur opgezegd

Volgens woordvoerder Maarten-Jan Stuurman heeft de gemeente Deventer zich wel degelijk hard gemaakt voor de Joodse zaak. ,,Dat de huur is opgezegd is een zaak voor de eigenaar’’, aldus Stuurman.

Volgens woordvoerder Maarten-Jan Stuurman is het geen taak van de gemeente Deventer om religieus erfgoed te kopen, dat ze zelf niet gebruikt.

Hij wijst er ook op dat de gemeente Deventer de bemiddeling tussen de partijen regelde en niet meewerkte aan een foodhal om het rijksmonument te behouden.

Ondernemer Sahin zegt dat de partijen maandenlang om tafel zaten, maar een oplossing uitbleef. Verkoop aan de joodse gemeente, die een crowdfundingsactie opzette, was nooit een optie. ,,We willen het pand in de portefeuille houden. Ook met een maatschappelijke bestemming is er van alles mogelijk.’’

Definitief