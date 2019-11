Syntus past tijden aan van buslijnen in en rond Deventer

43-jarige Arnhemmer die crashte bij politieach­ter­vol­ging in Deventer ligt nog in ziekenhuis

12:03 De man die zondagochtend crashte na een achtervolging op hoge snelheid met meerdere politieauto’s in Deventer, ligt nog in het ziekenhuis. Daarom is hij (nog) niet aangehouden, aldus een woordvoerder van de politie.