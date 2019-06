Taakstraf en rijontzegging voor dodelijk ongeval op IJsseldijk bij Diepenveen

De man reed op 16 mei vorig jaar met zijn busje over de IJsseldijk toen zijn wagen langzaamaan naar links week. Hij kwam op de baan voor tegemoetkomend verkeer. De eerste wagen kon zijn bus nog ontwijken, maar de tweede automobilist was kansloos. Die persoon bezweek aan zijn verwondingen. De man die in de auto reed die de bus net wist te ontwijken, kwam met zijn wagen vervolgens in botsing op de andere weghelft. Hij raakte zwaargewond en zal vermoedelijk nooit meer de oude worden.