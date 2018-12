Taakstraf voor Deventer brandweerchauffeur die dodelijk ongeval veroorzaakte toen hij door rood reed

De rechter in Zwolle heeft vanmiddag brandweerchauffeur Tim W. een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijk rijverbod van twee jaar opgelegd. De rechter achtte bewezen dat hij de verkeerswet heeft overtreden, maar nam wel mee dat hij hierbij onderweg was naar een mogelijk levensbedreigende situatie.

Onderweg naar een noodgeval veroorzaakte W. met een brandweerwagen een dodelijk ongeval doordat hij te hard door rood reed. Het systeem waarbij verkeerslichten voor naderende brandweerwagens op groen springen werkte niet. Met de brandweerwagen botste W. in juni 2017 ter hoogte van de oprit naar de A1 op de Zutphenseweg in Deventer in volle vaart op een Fiat Punto. De bestuurder, de 51-jarige Erna uit Zaltbommel, overleefde de enorme klap niet.

Volledig scherm Brandweerlieden staan er verslagen bij na het dodelijke ongeluk op de Deventerweg in Deventer. Een personenauto en brandweerauto botsten op elkaar. © Foto Hissink

Lering trekken

De rechter vond bewezen dat W. schuldig is aan overtreding van de verkeerswet, maar hield ook rekening met zijn functie als brandweerman. W. nam de risico’s omdat hij onderweg was naar een mogelijk levensbedreigende situatie, aldus de rechter. Een bijzondere omstandigheid. Toch wilde de rechter de overtreding niet onbestraft laten, ook om andere chauffeurs in zijn branche er lering uit te laten trekken.

Heftige zaak

Brandweercommandant Michel Thijssen bij veiligheidsregio IJsselland, spreekt van een ‘heftige zaak’. Er waren diverse mensen namens de brandweer bij de zaak aanwezig. ,,Er is nu duidelijkheid van de rechter. We gaan de uitspraak bekijken met de betrokkenen. Het is een zaak met veel impact op onze organisatie. De collega's leven mee.’’ Advocaat van W., Henk Tadema, gaf aan de uitspraak ‘te analyseren’. Een hoger beroep wordt overwogen.

KAR-systeem

Brandweerwagens hebben een zogenaamd Korte Afstands Radio-systeem (KAR). Met dat systeem moeten verkeerslichten automatisch op groen springen als er een brandweerwagen nadert met zwaailicht en sirene aan. Het ongeluk was waarschijnlijk nooit gebeurd, als dit gewoon had gewerkt constateerde de rechter tijdens de zitting. Maar het stoplicht aan de Zutphenseweg was niet goed geprogrammeerd. ,,Dat is heel wrang”, zei de rechter daarover.

Goede bedoelingen

,,Ik heb eigenlijk niet op het licht gelet, maar keek voor me naar de kruising en het ongeluk even verderop. De kruising was vrij. Op de hele route was het groen”, zei W. er zelf over tijdens de eerdere zitting. Niemand twijfelde aan de goede bedoelingen van W. Toch stelde de officier van Justitie dat W. onvoorzichtig , onoplettend en onachtzaam was geweest.

Terugkerend probleem