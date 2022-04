Taakstraf voor handlangers overleden meesterbrein achter miljoenenfraude met dierenhulp in Oost-Nederland

Geluk zit niet in grote zalen, weet saxofonist Lotte Pen uit Deventer nu: ‘Met hetzelfde plezier speel ik in de natuur bij Dalfsen’

Lotte Pen speelde in concertzalen van New York, Sint Petersburg tot aan Tokio. Zeven jaar geleden kwam de saxofoniste uit Deventer tot stilstand. Een zoektocht naar ‘geluk en vrede’ brak aan. Haar solodebuut Pelgrim, een popplaat, is een weergave daarvan. ,,Een wandelode aan twee middeleeuwse vrouwen.’’

11:00