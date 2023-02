Taakstraf voor vrouw uit Deventer die geld pinde met gestolen passen en telefoonaanbieders oplichtte

met video's Met een verrekij­ker - en flink wat geluk - zie je komende nachten de ‘groene komeet’ langssui­zen

Dit is ’m: de ‘groene komeet’ die 50.000 jaar geleden voor het laatst te zien was en komende nachten opnieuw zichtbaar is vanaf onze planeet. Althans: als het weer meewerkt. Grote kans dat je het moet doen met deze foto van Sterrenwacht Phoenix in Lochem.

1 februari