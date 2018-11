Taakstraffen geëist tegen fans GA Eagles voor geweld op station Zwolle

Op vrijdag 22 september vorig jaar speelde de club uit Deventer in en tegen Emmen. Circa zestig fans reisden per trein via Zwolle naar Drenthe. Die middag werd al een treffen met fans uit Zwolle voorkomen, aldus het Openbaar Ministerie.

Pvc-buizen

Op de terugreis stonden politie en ME klaar om de fans op te vangen. De supporters probeerden via de trappen het station te verlaten, maar na twee charges door de ME werden ze in de gereedstaande trein naar Deventer gedrongen. Supporters hadden pvc-buizen bij zich om mee te slaan. In de trein werden ramen vernield en werd aan de noodrem getrokken. ME’ers werden getrapt. Een aantal fans kreeg peperspray in het gezicht. ,,Mijn gezicht stond in brand’’, zei een van hen donderdag tegen de rechters. De raadslieden van het viertal vroegen om vrijspraak.