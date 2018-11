Taakstraffen geëist tegen ‘hooligans’ GA Eagles voor geweld op station Zwolle

Dronken, opgefokt en met strakke kaken van de drugs stapte een vijftigtal fans van Go Ahead Eagles op 22 september 2017 ‘s avonds tegen elf uur uit de trein op perron 9 van station Zwolle, zo omschreef de officier van justitie het. De ME wachtte ze op omdat het eerder die dag al bijna mis was gegaan.

Go Ahead uit Deventer speelde die avond een wedstrijd in Emmen. Overdag reisden de tientallen fans via Zwolle naar Drenthe en de harde kern van de supportersschare van PEC Zwolle wist ervan. Die middag gebeurde er nog niets maar supportersbegeleiders kregen in Emmen te horen dat er op de terugweg wat te gebeuren stond. Dus stond de ME klaar bij de trappen van perron 9.

Twee charges, waarbij rake klappen vielen, waren voldoende om de fans in de gereedstaande trein op het naastgelegen perron te krijgen. Maar die vertrok niet omdat een van hen aan de noodrem trok. Twee ramen sneuvelden, een brandblusser vloog het perron op. Hierop werd de hele trein leeg gekamd en werden 46 personen aangehouden.

Toch stonden er maar acht terecht. ,,Waar is de rest?’' vroeg raadsvrouw Mariska Pekkeriet zich af.

In de val

Volgens de officier van justitie zijn alleen de acht die terechtstonden herkend op de beelden. En zonder die beelden is er onvoldoende bewijs tegen de 38 anderen. De acht uit de leeftijd van 26 tot en met 34 jaar zijn afkomstig uit Deventer, Twello en Den Haag. Enkelen van hen zijn te herkennen op beelden die vanuit de trein gemaakt zijn. Te zien is hoe de ruiten sneuvelen en een dappere conducteur de trein in gaat om de noodrem te herstellen. Een tijd later wordt er kennelijk pepperspray naar binnen gespoten. Een van de fans vergaat van de pijn in zijn ogen. Niet lang daarna dringt de ME de trein binnen, terwijl via een andere deur agenten en honden naar binnen stormen. ,,Ze zaten als ratten in de val’’, aldus Pekkeriet. Er was helemaal niet afgesproken om te gaan vechten met de harde kern van PEC. ,,Het enige dat we wilden was overstappen’’, zei een van hen.

Het treffen met de ME verstoorde de treinenloop in en rond Zwolle lange tijd. De maatschappij heeft last van dit gedrag van hooligans, vond de officier van justitie. Volgens Pekkeriet zijn haar cliënten al op zijn hardst getroffen. ,,Ze hebben een stadionverbod van drie jaar gekregen. Je kunt een supporter niet harder treffen dan de toegang tot de club te verbieden.’’ Een verdachte, die in Den Haag woont, kreeg een verbod tot juni 2023.

Alle advocaten vroegen om vrijspraak. Advocaat Jan Vlug vond dat de autoriteiten hebben gefaald omdat ze de supporters met bussen had moeten vervoeren. ,,Je zou je kinderen maar op dat perron hebben staan’’, zei hij. De NS wil dat ze bij een veroordeling de schade van 2.600 euro aan de trein vergoeden.