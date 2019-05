Taakstraffen voor mishandeling van drugsdealer in Deventer

video Vrachtwa­gen vliegt tijdens rijden in brand in Deventer: ‘Hij was vanochtend nog in de reparatie’

12:54 Een vrachtwagen vloog vanochtend rond 11.30 in brand tijdens het rijden op de Mr. H.F. De Boerlaan in Deventer. De chauffeur zag opeens rook uit zijn stuurkolom komen en stapte wijselijk uit. ,,De vrachtwagen was vanochtend nog in reparatie.”