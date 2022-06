Taakstraffen voor twee mannen na mishandeling op straat in Deventer

Na ‘Mes­si-gek­te’ nu ‘Zla­tan-waan­zin’? Spullen van Milan én GA Eagles komen voortaan uit Deventer

State of Football slaat een flinke slag. Het Deventer bedrijf gaat de merchandise maken van de Italiaanse voetbalgrootmacht AC Milan. Als klap op de vuurpijl heeft het bedrijf ook ‘thuisclub’ Go Ahead Eagles aan zich weten te binden. ,,Het blijft altijd spannend of het echt aanslaat.”

23 juni