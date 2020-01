Taco (8) verkent nieuwe school als eerste en neemt een week les met andere klasgenoten

Wat er zo leuk is aan de nieuwe school? Taco Wienk is even met stomheid geslagen, terwijl de spreekbeurt van drie kwartier voor zijn klasgenoten van een leien dakje ging. Want alles is leuk op de nieuwe plek. Dus waar moet hij beginnen? Hij gaat nu nog naar OBS de Schakel in groep 5. Op zijn school komen steeds minder kinderen, net als op buurschool 'l Ambiente overigens. En vorig jaar fuseerden de Prins Maurits en St Bernardus al in de wijk. ,,Het is duidelijk: er zijn teveel scholen voor het aantal kinderen in de wijk", zegt Schakeldirecteur Linda van den Sigtenhorst. Haar school heeft nog 85 kinderen, de andere school 135. Samen een prima aantal. Dus komt er op de plek van l’ Ambiente een nieuwe montessorischool: het concept van ‘l Ambiente.