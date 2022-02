Taco van E. (51) sloeg zijn beste maatje Gerrit uit Deventer dood en krijgt 7 jaar celstraf

Deventer moslimge­meen­schap eert verongeluk­te Emir (17) met waterput die levens moet redden in arm land

De schok en het verdriet zijn enkele dagen na het overlijden van Emir Mutlu (17) uit Deventer nog altijd enorm. De uitvaart is maandagmiddag, maar de moslimgemeenschap denkt ook al na over een ander eerbetoon: een waterput die in een kansarm land levens kan redden.

7 februari