Tamara (32) uit Deventer heeft taaislijmziekte en vreest terecht voor corona: ‘Ik wil mijn man en zoontje niet achterlaten

,,Dit virus is voor ons wel even next level, kan ik je zeggen. We zitten sinds deze week in een soort vrijwillige zelf quarantaine. We beperken alle sociale contacten en doen niks wat niet echt hoeft. Pas was er een live blog op facebook voor taaislijmziekte patiënten, waarin het ging over wat dit virus betekent voor ons. Sowieso let ik altijd al heel erg op persoonlijke hygiëne, standaard heb ik ontsmettingsgel in mijn tas. Ons zoontje gaat niet naar de kinderopvang, dat scheelt.”