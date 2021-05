Tandje erbij! Jonge dj’s draaien via livestream vanuit Deventer cafés voor iedereen die het uitgaan mist

Het is iets voor negen uur ’s avonds. Buiten is het nog licht. Binnen in het splinternieuwe Van der Valk-hotel bereiden Thijs ten Kampe (25) en zijn vrienden zich in het donker voor. Nog maar kort geleden stonden honderden uitzinnige Go Ahead Eagles-fans de spelers toe te juichen die op de trappen voor de ingang stonden. Nu is de nog ongebruikte hotelbar het decor van een nieuwe draaiavond van Op de Kop naar House.