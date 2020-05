Taptoe en Wilhelmus galmen vanaf de Lebuinustoren over Deventer tijdens de dodenherdenking

Zorgen over verslaaf­den en parkeren in Voorstad, wethouder in gesprek met buurtiniti­a­tief

6:34 In Voorstad zijn zorgen over de komst van een aantal (zorg)instellingen naar een pand in de wijk. Er bestaat vrees voor overlast van cliënten, met bijvoorbeeld een verslaving of andere problematische achtergrond. Ook zijn er zorgen over parkeeroverlast door een mix van nieuwe huurders in Bierstraat 52.