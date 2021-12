Tassen vol met de laatste cadeautjes voor 5 december; in Deventer is het druk met winkelend publiek

Ze staan in de rij; jonge ouders en grootouders. De een met wel twee manden vol speelgoed en spelletjes, de ander met een rugzakje van Spiderman. Bij de kassa van de speelgoedwinkel in de hoofdstraat in Deventer pakken vier medewerkers non-stop de gewenste cadeautjes in.

Ook Jennie en Wim Spijkerman staan in de rij. ,,We vieren Sinterklaas met de kinderen en kleinkinderen. De jongste is 5 jaar. Die gelooft nog in de Sint. Hij had een hele lange wensenlijst’’, vertelt Spijkerman lachend. ,,We konden makkelijk iets uitkiezen, dus van 1 ding kan hij zeker zijn dat hij het krijgt. Eigenlijk gaan we om de week op zaterdag de stad in. Maar onze kleindochter moest nog cadeaus hebben. Ik vind het niet drukker dan anders hoor. Nou misschien iets. Maar we werden vlot geholpen.’’