Tattoos en piercings tijdens Mommyverwendag in Deventer

Kunsthal aast ook op Deventer synagoge

5 mei Vastgoedondernemer Paul Osewoudt mengt zich in de strijd rond de Joodse synagoge. De Schalkhaarder heeft meermaals geboden op het pand in de binnenstad en wil nog verder gaan om het over te nemen van de huidige eigenaar. Osewoudt wil in het rijksmonument aan de Golstraat een kunsthal voor moderne kunst vestigen.