Tbs dreigt voor verdachte steekpartij in Deventer

Op 5 augustus vorig jaar liep een slachtoffer een gebroken neus en steekwonden op. S. zou dat letsel hebben toegebracht. Op de plaats delict zijn twee messen gevonden. Er zou dna-onderzoek volgen, maar dinsdag bleek dat niet te zijn gebeurd. Advocaat Rinus van Kan wil dat dit alsnog gebeurt. Als er dna-materiaal van iemand anders op dat mes zit, is dat ter ondersteuning van van het scenario dat iemand anders bij die steekpartij betrokken was, zo is zijn redenatie. De officier van justitie vindt nader onderzoek nu niet meer nodig. Want de kern van het verzoek van de advocaat was vooral om te kijken of er geen dna van zijn cliënt op zit. ,,Wat zegt het als er geen dna van uw cliënt op zit? Dat zegt helemaal niets’', aldus de officier. Ook de rechters vinden dat onderzoek niet noodzakelijk.