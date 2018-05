Tbs van veroordeelde ontvoerder uit Lettele loopt vast

Zeven brievenbus­sen weg in Twello en Wilp

12:52 PostNL past zijn netwerk van brievenbussen aan en hierdoor verdwijnt er in juni een aantal brievenbussen in Twello en Wilp. Het gaat om de locaties: Burgemeester van der Feltzweg 50, Beekzicht 2, Piet Heinstraat 16, Beethovenlaan 35 in Twello en Meidoorn 2 en Zwarte Kolkstraat 44 in Wilp.