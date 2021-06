Tbs verlengd van man die meisje (8) in Deventer doodde. Ouders slachtoffer(s) misbruik wisten niet van zitting

Geert B. kreeg in 2010 tbs opgelegd voor de moord in Deventer op 14 februari 1991. De wurging van het 8-jarige meisje Semiha bleef jarenlang onopgelost, tot B. in 2009 werd opgepakt voor ontucht met twee minderjarige meisjes. Het dna-materiaal in deze zaak kwam overeen met dat op het nachthemdje van Semiha waarmee ze destijds gewurgd was. B. bekende later de twee meisjes misbruikt te hebben, net als Semiha.