Te koop voor 1,65 miljoen: de kapitale villa van een gevallen vastgoedman uit Gorssel

De kapitale boerderijvilla van de gevallen vastgoedman Ger Visser staat sinds vandaag te koop. Vraagprijs van de vrijstaande stulp aan de Veldhofstraat in Gorssel: 1,65 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van Funda. Met de verkoop lijkt een definitief einde te komen aan het Eurocommerce-tijdperk.

Visser was bijna veertig jaar topman van vastgoedbedrijf Eurocommerce uit Deventer, dat in 2012 failliet ging en een schuld achterliet van honderden miljoenen euro’s. Visser raakte vervolgens verstrikt in een wirwar aan rechtszaken en raakte alles kwijt. Alleen zijn villa wist hij uit de executieverkoop te houden.

Tot vandaag: de boerderijvilla staat nu officieel te koop.

Badkamer met whirlpool

Uit gegevens van Funda blijkt dat de vrijstaande woning (bouwjaar 2000) een woonoppervlakte heeft van 340 vierkante meter en op een perceel staat van 7715 vierkante meter. De stulp van de gevallen vastgoedman heeft vier slaapkamers en een masterbedroom met doorloop naar een eigen badkamer met whirlpool.

Verder staat in de beschrijving dat de rietgedekte villa een zonnige tuin heeft, ‘voorzien van prieel, vijverpartij, zwembad met buitendouche en mooi zonnig terras’. Op de kavel staan ‘diverse bijgebouwen’ waaronder een carport, vrijstaande houten rietgedekte schuur en twee stallencomplexen met elk drie stallen’.

Achter de villa is een buitenbak met verlichting aangelegd voor het hebben en houden van paarden.

Weigering

Mr. Eric Looijen, die als curator betrokken is bij het afwikkelen van Vissers privébezittingen, wilde de woning al eerder te koop zetten, maar stuitte op veel weerstand van de gevallen vastgoedman. Zo weigerde Visser tweemaal een makelaar foto’s te laten maken. Eerst omdat zijn echtgenote ziek was, daarna omdat hij een positieve coronatest liet zien.

Looijen zei op 5 september over de villa tegen de Stentor: ,,Dit is het laatste wat hij heeft. We gingen er al van uit dat hij zich eraan vast zou klampen. Hij vindt dat hem onrecht is aangedaan.”

Dat laatste klopt. Visser is ervan overtuigd dat er sprake is van een groot complot waardoor Eurocommerce failliet ging. De topman werd echter zelf verdacht van faillissementsfraude en zou stukken hebben vervalst om partijen waarvan hij geld had geleend, om de tuin te leiden.

Quote Ik ben niet de oorzaak van de problemen die meneer Visser heeft, maar het gevolg Mr. Eric Looijen, Privécurator van de gevallen vastgoedman Ger Visser

Geen gamechanger

In één van die zaken, die draaide om mogelijk vervalste notulen, werd Visser op 8 september vrijgesproken. Hij zag daarin een aanleiding om aangifte te doen tegen curator Looijen vanwege ‘vele onrechtmatige daden, oplichting, verduistering en misbruik van recht’.

Looijen verzuchtte vervolgens op zijn beurt dat hij nog niets had vernomen van een aangifte en dat de vrijspraak in de notulenzaak ‘geen gamechanger’ was.

Looijen: ,,Anders dan hij denkt, is het faillissement zelf een onomkeerbaar feit. Als hij zich daartegen had willen verzetten, had hij destijds zijn hoger beroep moeten doorzetten. Dat heeft hij zelf ingetrokken. Ik ben als curator niet de oorzaak van de problemen die meneer Visser heeft, maar het gevolg.’’

De curator laat vandaag weten dat hij nog altijd niets heeft vernomen van een aangifte.

