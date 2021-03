Te laat weggaan wordt duur grapje voor avondklokracer met drank op in Deventer

Video, update Zwolse raad unaniem: Daly Plastics uit Zutphen moet betalen omdat het de IJssel vervuilt met plastic korrels

9 maart Fabrikant Daly Plastics uit Zutphen moet betalen voor het vervuilen van de IJssel. Dat heeft de gemeenteraad van Zwolle unaniem besloten. Er zijn in de rivier minuscule plastic korrels gevonden en de vervuiling is volgens Waterschap Rijn en IJssel afkomstig van Daly Plastics, een afvalverwerker in Zutphen.