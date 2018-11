Te snelle scooters vallen door de mand bij rollerbankcontrole in Deventer

Karin Sluis uit Deventer is ‘Europees CEO van het jaar’

10:28 Karin Sluis, directeur van het in Deventer gevestigde Witteveen+Bos, is maandag in Londen verkozen tot Europees CEO van het jaar. Sluis was voorgedragen door het bestuur van Koninklijke NLingenieurs,vanwege de ‘wijze waarop ze het werk van Witteveen+Bos weet te verbinden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties’.