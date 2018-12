‘Te veel om dood te gaan, te weinig om van te leven’

Gehuld in T-shirt zitten ze samen aan hun stamtafel, de picknicktafel in speeltuin De Driehoek. In hún volkswijk nabij de binnenstad van Deventer. Op een steenworp afstand van de vermaarde Vetkampstraat, waar Go Ahead Eagles huist. Go Ahead, hún voetbalclub, hún uitlaatklep. Hun énige echte tweewekelijkse uitje. Carel kijkt zorgelijk richting de karakteristieke lichtmasten. ,,Misschien kunnen we straks zelfs geen seizoenkaart meer kopen. Alles wordt ons afgepakt’’, roept hij met een zorgelijke blik in zijn ogen